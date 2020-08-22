有線電視獲保就業補貼下解僱工程部3員工　過百員工促交代

有線寬頻集團旗下的有線電視昨日(21日)解僱3名工程部資深員工，事件引發一眾員工不滿，多個部門的員工同日發起聯署，要求管理層解釋人事變動原因，並進一步告知會否再有裁員行動。聯署半日內已有逾200名員工實名參與，包括工程部、新聞部、節目部員工等。

聯署信中提到，該3名資深員工在工程部工作逾20年，主要協助新聞部運作，一眾員工認為，3人被解僱將對新聞部造成損失，促請管理層解釋人事變動的原因，並要求日後作出涉及新聞部的管理決定前，先了解決定對新聞部日常運作的影響及徵詢員工意見。

聯署昨日發起，至今有約逾200名員工參與。根據政府上載的保就業計劃僱主名單，有線寬頻集團旗下多間公司在第一期保就業計劃獲批補貼。香港有線電視有限公司獲批867萬港元，承諾受薪人數322人；香港有線新聞有限公司獲批1062萬港元，承諾受薪人數373人；有線寬頻通訊有限公司補貼額154萬港元，其全資持有的香港有線新聞速遞有限公司，則獲批55萬港元，承諾受薪人數19人。I-CABLE NETWORK OPERATIONS LIMITED補貼為397萬港元，承諾受薪人數152人。保就業計劃規定，僱主在獲得補貼期間不可裁員。

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