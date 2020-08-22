政Whats噏：應屆畢業生憂前路　張建宗：洗碗都係工作經驗

本港失業率創15年新高，唔少應屆大學生都好擔心畢業變失業。政務司司長張建宗尋日(21日)出席青年發展委員會網上會議時，呼籲年青人搵工時唔好太揀擇，仲話就算做洗碗亦都係工作經驗，叫青年人要做好期望管理。但呢番說話就令網民十分不滿，話張簡直係「堅離地」，仲話現時全部餐廳都唔開得等執笠，仲邊有碗洗吖？

會議期間，一名中大歷史系應屆畢業生發言時，話自己由去年11月起申請咗70幾份工，但都沒有回音，形容搵工遇到好多困難。張建宗就話，其實僱主最着重嘅係態度，叫青年人最重要係「不要太揀擇」，識得放低身段，做好期望管理，仲話就算做洗碗亦都係工作經驗，而履歷(CV)上有捱得嘅工作經驗嘅話，仲可能會打動到僱主，令佢覺得你好有上進心。

之不過，唔少網民聽完都話佢「堅離地」，反問佢會唔會叫自己個孫做洗碗？有人更加講笑話，若果做完洗碗去考政務官(AO)，經驗同膽量一定可以震驚面試官！元朗區議員張秀賢更喺社交網站出貼文諷刺張建宗，話依家堂食生意少咗咁多，分分鐘連洗碗工都未必可以搵到，仲話不如叫年青人幫張建宗洗頭、剪髮，話唔止工作經驗可以開眼界，更加係考眼界添！

而同樣出席會議、被稱為IQ160天才嘅勞工及福利局局長羅致光，就叫年青人應該敢於嘗試，提到自己當年冇讀過、冇學過電腦，但都仆去做一份有關電腦嘅工作。佢又叫年輕人唔好太悲觀，話香港青年失業比率已經不算高，仲呼籲他們參加政府今年加碼嘅「展翅計劃」自我增值添！

繼早前食衞局局長陳肇始稱，全日禁堂食後才知原來咁多市民要外出返工，被外界炮轟離地後，羅致光日前亦承認，話喺實施全日限堂食前，真係無諗過戶外工作嘅人，直至當日落雨，才發現原來係有咁多喎。隨後就再到張建宗，最近高官輪住語出驚人，真係會嚇襯普通市民嘞！

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