愉景灣沿岸驚現兩噸黑膠粒　環團促徹查來源

海洋塑膠污染嚴重，環保團體「無塑海洋」發現愉景灣二白灣上月底湧現超過兩噸黑膠粒，海事處雖已將膠粒打撈並清理，但環團擔心尚有膠粒隨水流被沖走至更遠地方，促請當局徹查來源。

「無塑海洋」本月8日於Facebook社交群組貼出多張圖片，顯示上月底二白灣沿岸驚現大量黑色塑膠粒，「無塑海洋」隨即與海事處耗時合共5日，在海面及岸邊共撈起超過兩噸的黑色塑膠粒。

而在打撈過程中，「無塑海洋」更挖出了一個塞滿黑膠粒的蚌，環團擔心黑膠粒或在沖上岸之前，已隨水漂流，甚至可能進入食物鏈或影響附近的紅樹林生態。環團已將樣品發送到獨立實驗室，正在等待結果，促請當局清理膠粒後應同時積極跟進，徹底調查來源，避免同類事件發生。

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