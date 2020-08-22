北角登山扶手電梯延伸至寶馬山　料數萬居民學生受惠

討論逾10年的北角寶馬山行人通道系統終於落實興建，其中170級斜樓梯的雲天徑將暫時封閉，興建為有蓋行人路和有蓋自動扶手電梯，並有輪椅升降台等無障礙通道，由炮台山港鐵站山腳延伸至北角寶馬山。有區議員指，建成後將有數萬名學生及居民受惠。

政府周五(21日)公布，行政長官會同行政會議已授權興建寶馬山行人通道系統，就如中環半山扶手電梯，由山腳延伸至半山。自由黨東區(寶馬山)區議員阮建中表示，2道扶手電梯由天后廟道直上雲景道，再經雲天徑至寶山慧翠道，到樹仁大學一帶學校區。他表示，同黨的議員邵家輝在10年前提出建登山扶手電梯，並進行調查，獲85%居民支持。阮指，近年不少居民都追問何時興建扶手電梯，證明居民對項目引頸以待。

他指，行人通道系統由英皇道港鐵站炮台山站為起點，升降機連接天后廟道，低層富澤花園的住戶可能有私隱的憂慮，不過，居民在天后廟道使用扶手電梯上雲景道，不用再步行百多級斜樓梯雲天徑，便可到雲景道，亦可再上慧翠道，相信可疏導上落山的人流和交通。