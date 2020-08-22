政Whats噏：暴力示威逼使政府退讓？　羅致光：迷信

政府去年提出修訂《逃犯條例》惹來爭議，社會衝突持續超過1年仍未平息。唔少示威者都相信，因為去年6月12日大批市民包圍立法會，終令議案無法恢復二讀辯論，更逼使政府喺同月15日宣布暫緩修例。但勞工及福利局局長羅致光昨(21日)接受傳媒訪問時就話，暫緩修例並非因為有示威者衝擊立法會所致，又形容將政府退讓歸因於暴力嘅想法係「迷信」。

立法會原訂於去年6月12日就修訂《逃犯條例》恢復二讀辯論，有團體喺議案審議前三日，即6月9日舉行大型遊行抗議。不過，政府喺遊行尾聲發聲明，重申修例程序會如期喺進行，隨即觸發大批民眾喺12日當日包圍立法會，最終需由警方以武力清場，當局最終延至3日後，即15日宣布暫緩修例。

對於有人相信，當日衝擊立法會係成功咁反對政府，甚至覺得係因為暴力嘅效果逼使政府退讓，羅致光形容呢種諗法係「迷信」，話事件嘅因果關係並唔係咁，重申政府決定暫緩修例係受6月9日遊行影響。佢指出，政府做決定並唔係瞬間嘅事，好多政府要做嘅事，係一早已決定要去做嘅，只係咁啱在6月12日包圍立法會事件發生後，先公布咁話喎。

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