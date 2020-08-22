網民熱話：尖沙咀2司機起爭執　揮拳互毆拳王上身？

香港路窄車多，司機駕車出入不時引起爭執。網上今日（22日)流傳一段影片，兩名分別是客貨車及電單車司機在尖沙咀街頭疑因小故引發衝突，兩人在街頭揮拳互毆，其中電單車司機一度打至頭上頭盔脫落。

影片被上傳至Facebook 群組「巴打絲打 Facebook Club」，現場是尖東麼地道安達中心外。片中可見一名戴着頭盔的男子步向另一名疑似貨Van司機前，雙方互嗆數句後，頭盔男用手指強按貨Van哥額頭，打鬥隨即展開。最初頭盔男不斷施以勾拳，左右出擊，貨Van司機閃避數拳後便開始還手，一度鎖住對手頸部，將其頭盔扯落地上。貨Van司機縱捱了數拳仍且戰且退，將頭盔男拉開一段距離。在旁多名男女途人在觀戰之餘，亦不斷勸說二人，最後有人指「警察來了」，雙方才見停手。

事件惹起網民熱烈討論，不少人以「剝花生」心態評論「拳法」，「高下立見，一個愈打愈前，一個就愈打愈縮」、「個電單車司機一睇食過夜粥」。亦有人好奇二人為何事爭執，有人從現場環境分析，客貨車剛好停在一列電單車車位前，不排除因阻擋電單車出入引起爭執。

網民有話說：

Roy Cheung：戴頭盔防禦力應該高啲，咁都KO唔到人....

Ko Andy：欣賞佢哋用原始雄性生物嘅方法解決件事，唔係單單得把口

Leo Chiu：打和，Super！

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