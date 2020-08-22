消防處人員投訴遭上司威逼做檢測　工會冀尊重個人意願

政府擬擴大「特定群組檢測計劃」範圍至經常接觸市民的群組，據悉消防處亦會納入為檢測範圍。不過，有消防處人員近日去信消防處、公務員事務局及申訴專員公署，投訴雖計劃屬自願性質，但有上司懷疑要達到9成檢測目標，而威逼屬員做檢測，不做檢測需提供理由等。工會表示，暫未收到相關投訴，但若有同事不願接受檢測，冀處方能尊重同事個人意願。

政府的「特定群組檢測計劃」繼早前優先為香港郵政人員提供自願性新冠肺炎檢測後，據悉消防處緊隨其後納入檢測計劃內。但近日有消防處人員投訴，原本消防處說可自願報名參與檢測，詎料有上司指示要求報名檢測人數需要達8成至9成，故一旦有屬員不願參與檢測，則被威逼提交拒絕檢測的理由，形容情況令人惶恐。

投訴人批評，特首已公布檢測計劃屬於自願，質疑上司疑為營造檢測人數可觀的假象，而威逼屬員做檢測，批評「居心叵測」，已去信消防處、公務員事務處及申訴專員公署投訴。

香港消防處職工總會副主席聶元風表示，暫未收到相關投訴，亦不清楚有檢測目標這一説法。他透露，早前政府有聯絡消防處及工會查詢進行「特定群組檢測計劃」的可行性，消防處已準備盡快開展檢測，而政府亦口頭承諾，檢測機構不會收集或接觸到屬員的個人資料。不過，他認爲若同事以個人理由不願進行檢測，處方能尊重個人意願。

他續說，消防處人員是第一身接觸市民，以及身處前線面對病毒散播的風險，然而自疫情爆發以來，已有不少同事中招，若部門推行檢測，能找出隱性患者，減低病毒散播風險，他個人是鼓勵同事參與檢測。

東網正向消防處、公務員事務局及申訴專員公署查詢，暫未獲回覆。

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