棕地閒置　議員批港府拓地無能削市民信心

建屋土地供應緊張，加上公共屋邨配套不足問題令人詬病，惟早前東網連番揭發港九新界有多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明本港其實「大把土地」可作發展，不少棕地均在「曬太陽」，未有適切發展。有議員批評政府發展土地供應緩慢，令市民對其信心大打折扣，建議政府盡快處理土地供應問題。

現時未有發展計劃的棕地達700公頃，不少工業邨大廈亦出現空置情況。本港現時有3大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗，工業式微下多個工業邨大多有名無實，甚至出現空置。以大埔工業邨為例，佔地76公頃，連同旁邊逾6公頃的閒置土地，極具發展潛力。不過，該幅閒置地西面與富善邨為鄰，南面是大埔海濱公園，建成住宅的話，大部分單位可享無敵海景。但該幅閒置地由多個政府部門和機構瓜分，以臨時租約批出。事實上，這些土地屬政府、機構或社區用地，只要向城市規劃委員會申請就可興建住宅，政府卻任由這幅地閒置最少20年。而較小型的工業區亦應移往大型工業邨內，騰出的工業區便可再重組或重置作建屋用途。

另外，葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區許多舊式工廈已不再從事工業活動，政府可考慮重整及善用工業區，甚至把工業邨土地改成房屋用途。

議員郭偉強稱目前棕地問題面對重重阻礙，籲政府盡快處理。他指整體安排視乎政府能力，並稱政府需要考慮當地作業者取向、平衡就業及經濟結構，但目前所見現任政府對土地供應處理問題緩慢，認爲政府應加快步伐，並興建更多公營房屋。

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