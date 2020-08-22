新冠疫情受控　75%學校下月首2天如期開學

澳門連續多天無新增新冠肺炎病例，總數46宗確診個案亦已全部康復出院，社會關注新學年能否如期復課。教青局代局長龔志明今日(22日)表示，目前的計劃是9月起中學、小學及幼稚園均能開學，其中約60%學校於9月1日開學、約15%於9月2日開學，其餘在9月3日或以後。當局下周會與學校校長舉行會議介紹開課預案，以及需要準備的防疫物資和進行演習。

龔表示，澳門有約3000名幼稚園學童早前參與友善措施回校復課，認為學校有一定經驗處理學生佩戴口罩、入校測溫等措施，對幼教新學年開學有信心。但他提醒，部分學校需調整空間應付學童留校午膳和午睡，鼓勵有條件的家長中午接回學童，減少留校人數。

針對跨境學童通關需轉換健康碼、進行核酸檢測等問題，他指在暑假期間與衞生局及珠海衞健局密切溝通，優化措施方便學生。過去跨境學生在珠海醫院檢測後要把單據保留交給校方轉交報銷，現時珠海方面直接交給局方核查，再讓衞生局報銷。通關安排也持續跟有關部門溝通，設學生專道及開學初期派員到關口協助轉碼等工作。

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