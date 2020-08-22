新巴城巴下周續削135條路線班次　晚間候車最長30分鐘

新冠肺炎疫情未消退，繼九巴昨日(21日)宣布下周續調整路線班次後，新巴及城巴今日(22日)亦表示，將於下周一(24日)起繼續削減班次，達135條路線需作調整，較上周再減少14條；另有14條路線繼續暫停服務，包括觀光巴士H1及H2線。

根據新巴及城巴最新通告，大部分需調整班次的線路，其繁忙時間大部分需要15至20分鐘一班，而晚上9時後候車時間有機會達30分鐘。其中一些機場路線，如A12及A26線巴士，以及前往港珠澳大橋香港口岸的B5線巴士，全日將維持60分鐘一班。

而九巴昨日宣布，因應疫情持續，下周將繼續有238條路線需要削班，較上周減少36條路線，九巴強調整體每班次等候時間不會超過30分鐘。

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