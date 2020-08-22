中央協助亞博建社區治療設施完成　港府擬增設千張病床

亞博二號展館的社區治療設施正備用，有需要時可投入服務。

立法會內務委員會下周五(28日)將召開特別會議，討論政府整體抗疫工作最新情況和相應措施，政府今日(22日)向議員提供相關文件，透露亞洲國際博覽館二號展館的社區治療設施已建成，正待有需要時投入服務。另外，竹篙灣第III及第IV期工程料可於12月完成，待2000個檢疫單位投入運作後，政府將停止使用駿洋邨第一至第三座作檢疫中心。

文件指出，中央政府早前應港府提出的請求，為醫管局緊急供應了400張病床和其他相關設備及消耗品，協助裝備亞博二號展館為社區治療設施，有關裝置工作已經完成，展館正備用在有需要時投入服務。政府亦正計劃在亞博另外4個非用作安老院舍及殘疾人士院舍檢疫設施的展館，進一步擴展社區治療設施，配置額外約1000張病床。

本來承諾於7月底交還正用作檢疫中心的火炭駿洋邨一至三座，惟其後改口稱「未必做到」。文件指，竹篙灣檢疫中心第II期工程已於6月底展開，料9月完成；第IIIA、IIIB和IV期工程亦預計於短期內展開，並在12月完成，提供2000個額外單位，單位投入運作後才會停止使用駿洋邨第一至第三座。

隨着多間院舍出現爆發，社會福利署於上月24日及31日先後啟用亞博兩個展館供安老院舍院友作檢疫用途。文件透露，第3個展館會於今日(22日)完成，提供額外160個床位，並會在第4個展館設置有關設施，料於9月完成，屆時亞博可合共提供640個長者檢疫床位。

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