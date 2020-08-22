臨時醫院平面圖曝光　6病人一病房須共用廁所

政府早前請求中央政府協助，於亞洲國際博覽館旁的3.2公頃土地上興建臨時醫院，初步計劃樓高2層，提供逾800張負氣壓病床，料4個月內完工。醫院平面圖顯示，醫院每層有12間病房，每間病房內有6張病床，同病房的6名病人須共用1個廁所，而病人及醫護進出病房時須經過分隔區，病房外則設有有蓋陽台。

平面圖顯示，2排病房的中央為其他醫院設施，護士站、個人保護裝備卸除室、護士廁所及更衣室、值班室等設施，設於較靠近職員通道及員工入口的位置。而醫療廢物房、污物處理室及清潔工人房則位於另一端。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020