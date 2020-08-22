社署水務署各有1職員確診　工作地點須全面消毒

再有政府部門員工確診！社會福利署今日(22日)表示，1名在土瓜灣政府合署土瓜灣社會保障辦事處工作的社會保障助理染疫。另外，水務署今日亦有1名新界西區化驗室的水樣本取樣員中招，目前已隔離，5名與他在工作上有密切接觸的水務署及其承辦商人員將接受隔離檢疫。

社署指，該名職員最近一次上班日期為本月7日，其工作的辦事處自7月下旬已暫停對外開放，改以其他模式維持有限度服務。該名職員工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。其辦事處現時並無其他職員出現病徵或確診，社署已於該辦事處進行全面清潔及消毒。

至於水務署確診的水樣本取樣員，最近一次上班日期為本月19日，其工作主要在水務設施及公眾可達的水龍頭，例如政府場地的水龍頭抽取水樣本，沒有與公眾有直接接觸，他工作時有穿着個人防護裝備，包括口罩和手套。署方指事件對食水安全沒有影響，並已於相關的工作地點即時安排全面清潔及消毒。

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