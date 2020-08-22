食環署滅鼠兒戲　大成街街市深層清潔後「米奇」照橫行

多區街市鼠患嚴重，近日更有2個東九龍區街市被揭發有老鼠「圍噬豬殼」，經東網報道後，食物環境衞生署後知後覺，安排人員清洗街市，並加強滅鼠工作。食環署昨日(21日)曾到黃大仙大成街街市進行深層清潔及放置捕鼠器加強滅鼠，不過，東網記者今日傍晚於大成街街市視察，仍發現大量垃圾囤積，更有垃圾堆積在地上，仍有老鼠出沒覓食。

食環署昨日與大成街街市檔戶商討豬隻屠體抵達街市時的處理安排，同時鼓勵街市檔戶配合，妥善清理垃圾，以保持檔戶及公共地方清潔衞生。東網記者今日近傍晚7時在現場所見，各檔戶準備關門及清理檔攤，街市亦有清潔工協助清理和掃地，一時間大量垃圾湧現，當中不乏剩菜及剩肉，約4個綠色垃圾車被垃圾塞滿，有檔戶有將垃圾放置在垃圾車旁邊，隨即吸引到數隻小老鼠出現覓食。

即使有人行經，正在覓食的老鼠仍不為所動，亦未有走避。街市工作的人疑亦見怪不怪。有肉枱員工更指，每晚9至10時仍有大量老鼠出沒覓食。而街市各層的角落和公廁附近均未見有放置捕鼠籠或鼠餌盒，而一樓有原為雞檔的檔攤現時空置，有人在內放置了大量紙皮，亦恐淪為老鼠藏身之處。

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