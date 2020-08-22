政Whats噏：劏房租管小組欠居民代表　梁永祥被批離地

政府早前成立劏房租務管制研究工作小組，當中成員包括學者同專業人士，但唯獨欠缺劏房户代表，小組主席梁永祥就被市民怒斥「離地」，認為咁係無法反映劏房嘅實際問題。有議員亦表明，小組嘅組成同市民期望有好大落差，冇居民代表參與會議，制定政策只會變成一廂情願。面對多方面批評，梁永祥就繼續死雞撐飯蓋，話係因為劏房户需要返工謀生計，覺得佢哋唔方便出席會議咁話。

政府喺一月中公布十大紓困措施，當中提及研究劏房租金管制，到四月成立相關小組，主席由地產代理監管局主席梁永祥擔任。外界批評小組不乏學者同專業人士，但就獨欠劏房户代表，梁日前接受公屋聯會訪問時就坦言，有唔少社會人士覺得佢「離地」，唔知何謂劏房，但佢死撐話小組有落區對話，親眼目睹劏房環境惡劣，有老鼠、石屎剝落等情況，仲強調小組非常重視劏房户意見，只可惜大多居民需要返工，覺得佢哋唔方便開會。

但似乎呢個只係佢自己嘅睇法，議員柯創盛(柯仔)就批評梁完全唔理解劏房户心態，指小組嘅組成同市民期望有好大落差，代表性有待商確。柯仔仲話，現時住户處於水深火熱當中，小組應該「為人為到底，送佛送到西」，納入用家代表，否則制定政策只會演變成一廂情願，就算小組成員自己周圍走，都掌握唔到事情全貌。柯仔身為立法會房屋事務委員會主席，話準備邀請小組喺復會後上立法會，畀佢哋聽多啲唔同持份者意見。

對於梁永祥話覺得劏房户要返工，唔方便加入小組開會，議員麥美娟(Alice)就鬧爆，話呢個絕對唔係一個理由，全香港人都知劏房環境惡劣，但住户先可以反映最真實情況。Alice又話劏房租管問題已經講咗好多年，好心小組唔好再慢慢研究，搞到天荒地老喇。

好多劏房單位都無安裝合規格獨立水電錶，劏房戶成日被濫收水電費，而疫情下好多住戶留喺屋企，被濫收費用嘅情況加劇。有關注組建議政府應該將濫收租金同水電費刑事化，設立獨立審裁處處理劏房租務糾紛，同時為租金設立加幅上限等。

其實劏房存在咁多年，都唔係新鮮事喇，但政府仍然未解決到劏房一連串嘅問題，而成立小組並無實權，只可以作出勸喻，需要依靠相關部門執法同靠業主自律，小組仲預計要出年上半年先可以向政府提交報告添，咁搞法，啲問題真係唔知要去到何年何月才得以解決。

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