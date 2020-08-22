港鐵下周加強非繁忙時段班次　東鐵線等最長6.7分鐘一班

為配合政府即將逐步恢復公共服務，港鐵今日(22日)表示，經審慎考慮後，將於下周一(24日)起，加強個別非繁忙時段的列車服務，除迪士尼線及機場快綫外的所有重鐵線路，將會加強其平日繁忙時間後的1.5小時班次，即平日上午9時至10時半及晚上8時至9時半。至於其他時段、包括周末班次，目前維持不變。

加強服務後，荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東鐵線及西鐵線上午及晚上相關時段，將由現時最長12分鐘一班，調整至最長6.7分鐘一班；東涌線上午及晚上相關時段則由現時最長10分鐘一班，調整到4至8分鐘一班；屯馬線一期上午相關時段將由3.5分鐘至9.8分鐘一班，調整至3.5分鐘一班，晚上則由4至9.8分鐘一班加強至4分鐘一班。

港鐵表示，在疫情期間，因應市民出行人數減少，調節了非繁忙時間的班次，但一直維持平日繁忙時間班次。由於政府即將逐步恢復公共服務，料市民對鐵路服務的需求會有所增加，故決定加強服務，港鐵強調會審視客量需求，按實際情況作出靈活調配，以方便市民出行。

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