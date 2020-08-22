警荃灣放蛇冚淫窟拘5人包括2少年睇場　檢避孕套潤滑劑

荃灣警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，今日（22日）下午約4時進行代號「犁庭掃穴」的掃黃行動，派警員喬裝顧客，搜查荃灣大河道一單位，搗破一間懷疑非法賣淫場所，檢獲一批證物，包括約14000元現金、避孕套、潤滑劑及毛巾等。

行動中，一名27歲姓楊內地女子涉嫌「管理賣淫場所」、「協助未獲授權進境者停留香港」及「違反逗留條件」被捕；2名分別16歲及17歲的本地男童涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕；一名33歲內地女子涉嫌「非法入境」及「未獲入境處處長授權而留在香港接受僱傭工作」被捕；一名24歲內地女子則涉嫌「非法入境者接受僱傭工作」被捕。

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