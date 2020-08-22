何君堯代表被私人檢控的士司機 向許智峯索8.2萬訟費

去年10月深水埗有的士司機被指撞向人群。

去年反修例運動觸發連串示威衝突，其中在去年十月六日的士司機鄭國泉涉於深水埗剷上行人路撞人，立法會議員許智峯隨後就事件提出私人到事檢控，被律政司司長鄭若驊介入，要求撤銷檢控。鄭國泉隨即透過代表律師、立法會議員何君堯所屬的律師行，向許智峯索取8.2萬港元訟費。

鄭國泉透過何君柱律師樓發信，指根據《裁判官條例》第124條「律政司司長介入的案件有關訟費的條文」，向許智峯索取8.2萬港元訟費。文件顯示，鄭國泉委託的代表律師何君堯每小時收費9400港元，見習律師蕭凱寜每小時收費3600港元。在8.2萬港元訟費當中，包括在不同地方見律師時，以及處理證供等文件的收費，單是整理今次僅4頁紙的訟費文件，都要6500港元。

鄭若驊日前先後去信西九龍裁判法院，要求介入及撤銷檢控，西灣河警員開槍案及深水埗的士司機撞人案的私人檢控，並豁免兩案被告開槍警員和的士司機出席聆訊的要求。許智峯要求律政司交代理據，並計劃就2案提出司法覆核。

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