東九龍半年間發生159宗爆竊　村屋爆竊更大幅上升2倍半

本港在疫情下經濟轉差，罪案亦告上升。警方東九龍總區今年上半年共接獲159宗爆竊案，幾乎每日一宗，較去年同期上升逾倍，涉及的金額高達510萬港元，平均每宗損失約3萬元；此外，涉及村屋的爆竊案更大幅上升2倍半，行劫案亦上升約63%。警方指，搵快錢罪案上升，或與經濟變差有關，令不少人選擇鋌而走險，又指賊人多為機會主義者，一般會選擇低設防的單位爆竊，呼籲市民加強住所的保安，免被犯人有機可乘。

東九龍總區重案組總督察馬志聰表示，區內今年上半年發生159宗爆竊案，住宅佔85宗，非住宅佔74宗，分別較去年同期上升逾1倍及逾1.7倍。若以地區分類，黃大仙佔最多，有47宗，其次為秀茂坪、觀塘和將軍澳。整體而言，牽涉村屋的爆竊升幅更為顯著，由去年上半年的12宗，上升至今年同期的42宗，上升約2倍半。

馬補充，村屋類的爆竊案多出現在西貢或將軍澳區，而賊人一般會選擇低設防，如沒設圍欄及閉路電視系統等的單位作為目標，並使用爆竊工具撬破正門，或是利用沒有關好的窗戶、露台、甚至水渠或棚架進入村屋犯案，通常犯人會選擇一些較為僻靜、人流較少的地方，事前亦有可能會匿藏在目標的附近作觀察。

行劫案亦告上升，東九龍總區去年上半年只有8宗，激增至今年同期的13宗，上升逾60%，當中主要涉及街頭劫案。馬志聰分析指，行劫案的賊人多數選擇於黃昏至清晨時分，地點偏僻及沒有閉路電視覆蓋的地方犯案，犯人多以機會主義者為主，暫未發現團夥或有組織犯罪，他呼籲市民在深夜回家前盡量先知會家人，並避免行經僻遠的路線。

東九龍東多個地方成為「疫區」，包括慈雲山、黃大仙等，馬志聰表示，警務工作免不了與大眾市民接觸，而當區的公眾近期亦會擔心染疫，或「有少少唔太願意」與人有過多的接觸，是現時當區面臨的困難。但馬強調，警方已就疫情訂立相關的內部指引，每位人員皆獲足夠的防疫設備，曾接觸高風險人士的人員或車輛，亦有既定程序進行消毒及淨化，以確保人員健康。

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