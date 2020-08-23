村屋爆竊案頻生　可裝智能家居防盜系統加強保安

針對村屋的爆竊案，東九龍總區防止罪案辨公室總督察李嘉頴表示，警方有向村民建議不同的方式，加強住所的保安，如一些較新式的智能家居防盜系統，包括具備閉路電視及動態探測功能，若有賊人進入，系統會自動發出警報及傳送影片予住戶。據了解，有關系統的價錢約由300至逾1000港元不等。

李又呼籲，單位負責人外出時謹記要鎖緊門窗，亦不要向其他人透露自己把貴重財物存放於單位內，並選擇質素較好的防盜設備，或考慮於屋外安裝閉路電視錄影系統。至於村屋或地舖的外圍，可加裝照明系統、圍欄等，亦可於門窗裝設防盜警鐘。而在特定情況下，如獨立屋或有大量現金及貴重物品的商戶，可將防盜警鐘系統連結到中央警鐘監察站，以便發生事故時，可以盡快透過保安公司聯絡警方。

東九龍總區助理防止罪案辦公室主任馮家恒亦指出，警方自2018年底推出的「護城計劃」，到村屋較多的區域進行宣傳，呼籲居民安裝閉路電視，及派發警鐘讓居民安裝在大門或窗戶。而自今年2月起，該總區亦展開名為「亮鄰計劃」的社區聯繫及防罪計劃，為地舖評估保安措施，並提供適切保安建議，計劃至7月已成功在黃大仙及將軍澳區聯繫約700間店舖負責人。