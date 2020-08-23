歹徒截劫夜歸女不遂　遭保安及途人制服

昨晚(22日)11時40分，一名姓陳年約40歲女子，送畢其胞妹往彩虹邨巴士站乘車後，途經紅蕚樓遊樂場步返住所之際，一名男子突然從旁撲出，聲稱要搜女事主身；疑女事主以為對方是警務人員，遂不以為意，惟她身上並無任何貴重財物，對方最後空手離去。

其後，女事主發現該名男子在附近徘徊，隨即向屋苑保安員求助及報警，4名保安員連同一名熱心男途人前往查看，該名男子見狀逃走；保安員等人追至彩虹道將該名男子制服，交由接報趕至的警員拘捕帶返警署扣查。

女事主沒有受傷，惟疑因受驚感到不適，遂由到場的救護員護理後送院治理。

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