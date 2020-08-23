與女友情海翻波　男子危站平台對峙6小時未勸服

一名年約30歲男子與女友因感情問題鬧不快，他於昨晚(22日)得悉女友會前往紅磡都會軒2座訪友，遂抵達上址對開位置守候，以修復情緣。詎料至昨晚8時半左右，兩人再度相見之際疑又起爭執，2人再度不歡而散，女友拂袖而去。男事主其後情緒激動，爬上上址對開離地約5呎高花槽平台，保安見狀報警。

警方及消防到場，因環境限制問題未能張開氣墊，僅封鎖一段受影響範圍，並對事主進行游說。雙方僵持至近深夜11時半左右，事主情緒仍未平復，一名女友人亦到場了解。期間男事主不時爬上爬落，又向在場救援人士索煙及取汽水飲用解渴，至今日(23日)凌晨2時，情緒仍未完全平復。

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