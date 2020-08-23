冷氣工程舖申請零售業資助被拒　小商戶質疑不公

何先生早前申請零售業資助計劃被拒批，他批評計劃對零售定義含糊，門鑑亦高。(何天成攝)

疫情重創經濟，政府在早輪防疫抗疫基金，推出零售業資助計劃，為合資格的零售商户提供一次過8萬港元資助，但有冷氣工程及零售店申請被拒批，原因是其業務並不是以零售為主，商戶質疑當局審批準則，指大型電器舖也是出售冷氣機兼安裝，認為是雙重標準，對小商戶不公平。

從事冷氣及水電工程30年，於屯門開店的何先生，早前申請零售業資助計劃被拒批，當局指其業務主要為家居工程及維修服務，雖然有售賣冷氣機，惟屬提供服務必須的配件，不足以證明符合計劃須以零售為主要實質業務的申請資格。但何先生稱，該舖發售冷氣機等家電商品為主要業務，有關的工程只是售後服務，質疑計劃對零售定義含糊，門鑑亦過高。

根據計劃申請詳情，申請者須在港擁有固定地址及獨立營運商店，主要及實質業務為零售的商戶，並向一般大眾銷售貨物，供個人或家庭消費或使用，而在轉售過程中，貨物並無涉及加工改造。

他質疑計劃存在雙重標準，「大型電器商亦提供一站式服務，包括提供售後安裝，與同類水電商一樣，卻又符合零售行業要求，對小商戶不公平！」他知悉有同類商戶申請獲批，故不理解當局準則。

何先生對未能及時得到政府資助感到不滿，「政府一直向外界表明防疫抗疫基金宜鬆不宜緊，小商戶卻未能通過資助門鑑，被拒於門外。」他指往年一個月營業額可達3萬港元以上，但疫情下，生意大跌7至8成，一個星期都未必有一張單，近乎零生意，擔心冬天將至，為行業寒冬期，業主又加租，心灰意冷，不敢想像前景。

政府回覆稱，相關商店從事的主要業務為家居工程及維修服務，經考慮後不足以證明該店符合計劃下主要業務為零售的申請資格。而資助計劃已完成審核，收到近93000宗申請，至今批出約68500宗，涉及近55億港元資助，並已處理了約12500宗覆核個案，而約24500宗申請不獲批資助，主要原因包括其主要業務並非計劃下定義的零售，以及申請人就同一商業地址提交多於一個申請等。

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