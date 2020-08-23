東方日報A1：食署做騷當補鑊　街市老鼠四圍撲

香港遭受新冠肺炎和大鼠戊肝「雙疫」夾擊，本報近日連環踢爆黃大仙大成街和秀茂坪兩個街市有老鼠「圍噬豬殼當早餐」恐播毒後，食物環境衞生署前日及昨日始「補鑊」分別到兩個街市深層清潔；同時陸續展開為期三個月的街市密集滅鼠行動，包括每晚收市後清理街市垃圾及放置捕鼠器等。惟本報昨晚隨即發現兩個街市收市後未有徹底清走垃圾，吸引老鼠出來食晚餐！有滅鼠專家直斥該署滅鼠方法過時，效果成疑；議員則狠批食環署控鼠無能、後知後覺，縱容鼠患禍港多年。

東方日報接連揭發街市淪為老鼠樂園，其中，食環署的大成街街市及領展的秀茂坪街市，先後被揭群鼠圍食豬肉，場面惡心，引發播疫危機。本報報道後，引起極大回響，食環署始派員由前日起一連兩日，先後清洗兩個街市，與街市檔戶商討豬隻屠體抵達街市時的安排，並進行突擊檢查。食環署表示會展開密集式滅鼠行動，加強街市清潔消毒及防治鼠患。今日起一連三日安排十二個街市分批提早關門作深度清潔消毒，包括鼠患嚴重的北河街街市及海防道臨時街市等。

在大成街街市，昨晚近七時，各檔戶準備關門及清理檔攤，一時間大量垃圾湧現，當中不乏剩菜及剩肉，約四個綠色垃圾車塞滿垃圾，有檔戶將垃圾放置在垃圾車旁邊，隨即吸引到數隻老鼠出現覓食。有肉枱員工說，每晚九至十時都有大量老鼠出沒覓食。而在秀茂坪街市，在豬肉檔和魚檔附近，仍間中見到老鼠出沒。而負責管理秀茂坪街市的領展，則指會盡快落實食環署提供的鼠控建議，加強巡查垃圾房。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源形容，本港鼠患問題「講足十年都未解決到」，質疑當局「出事先畀心機做」。梁指洗街市不代表滅鼠，「一日不諗方法杜死老鼠，它們都會繼續四出覓食，嘥氣！」他又指放置捕鼠器成效存疑，「私人市場滅鼠人員好少用捕鼠器咁老土！」

議員柯創盛炮轟食環署無力滅鼠，今次後知後覺「補鑊」派人清洗老鼠為患的街市。署方所作所為屬自欺欺人，猶如「做騷」，「放捕鼠器太過時，予人感覺為做而做。」他指政府不應該輕視鼠患，因小則影響衞生，大則增播疫危機，「若食環署平日係做得好，就唔會全城恐慌啦！」促請當局眼見多個街市養鼠為患後，必須痛定思痛，全面覆檢整個控鼠政策。

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