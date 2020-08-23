警方紅磡冚遊戲機賭檔　9男女被捕涉違禁聚令

九龍城警區特別職務隊根據線報及經深入調查，昨日（22日）晚上約7時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查紅磡民裕街41號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔；一名65歲姓呂男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被捕。另外，6名男子、兩名女子、兩名持雙程證內地女子，年齡介乎26至55歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。

行動中，警方檢獲兩部釣魚機、三部射擊遊戲機、一部讀卡器、一批遊戲卡及約2,000元賭款。

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