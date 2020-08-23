我有正能量﹕輪椅走天涯　放膽追求自由人生

常言道「讀萬卷書不如行萬里路」，此話又是否適用於輪椅人士呢？旅行、聚餐或剪髮，對於普通人而言，是再平常不過的事，但對一眾輪椅人士卻是遙不可及。絕大部分殘疾人士只能活在自己的舒適圈，喪失不少生活樂趣。但有輪椅女性卻不願向現實屈服，堅持過精彩人生，更以自身經驗向同路人證明，輪椅從不是阻礙，「四個轆」一樣可放膽追求美麗和自由人生。

由於頸椎腫瘤壓着神經線，素嬣自有記憶以來，便與輪椅為伴。小時候的素嬣曾埋怨自己的遭遇，認為坐輪椅「佗手掕腳」，出入更要依靠復康巴點對點接送，故素嬣從不喜外出。

直至中學，素嬣有機會到美國留學，當地傷健共融的環境讓她明白原來殘疾人士都可以過一般人的生活，「佢哋唔會特登區分有特殊需要嘅學生同埋普通學生，成個環境好融洽。」素嬣更嘗試踏出第一步，在沒有復康巴的情況下，自行探索新路線及乘坐交通工具，外出與朋友約會，「殘疾人士唔似普通人咁隨意同即興，事前要做好多準備工夫同資料搜集，但除咗用多少少時間之外，分別其實唔係好大。」

「輪椅人士好多時都習慣被動接受其他人嘅安排，但其實應該要主動去接觸呢個世界。」8年前回港後，素嬣一張輪椅走天下，近至附近小店吃飯，遠至外國旅行，都難不到她。3年多前她在社交平台開設專頁，以輪椅人士角度分享飲食及旅行經歷，並解答同路人疑問，包括食肆無障礙設施、去旅行時的住宿及交通安排等，「我同你都係坐輪椅，我都去到，你都可能得嘅。」

「我哋其實都係普通人，只係多一張輪椅。」素嬣希望同路人可以勇敢踏出第一步，不要害怕失敗，要嘗試融入社會，享受一般人的生活，「既然坐輪椅已成事實，埋怨都冇用，不如諗吓四個轆嘅人生可以點過得精彩。」

「我成日覺得自己雖然身體上係一個女仔，但永遠唔會覺得自己係一個女性，亦都冇資格做一個女人。」游家敏（Carmen）是一名天生脊髓肌肉萎縮症患者，看見街上打扮得花枝招展的女生，Carmen亦會感到羨慕。她坦言殘疾女性面對的困難較一般殘疾人士多，亦未能享受一般女性的快樂，例如做美容、染髮等。

女性內衣創辦人高穎芝在與Carmen溝通過程中得知，女殘疾人士在選購合身內衣方面有難度，因為現時大部分女性內衣店並沒有顧及殘疾人士需要，除門外有階級外，店內試衣間及通道亦不足以容納輪椅，於是數月前決定開設一間「無障礙內衣店」，讓殘疾人士可輕鬆自在選購合適的內衣，「好多時女殘疾人士着嘅內衣都係媽媽着完嘅二手內衣，我覺得好心噏。我覺得有意義嘅事，需要有人行出第一步，之後先會有人去跟隨。」

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