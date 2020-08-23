探射燈：鬧市除罩邊行邊飲　恐增染疫風險

疫情嚴峻，食肆堂食受限，惟深受港人歡迎的飲品店仍人來人往，三五成群在店外等待，不少人取得飲品後即席拉下口罩飲用，亦有人邊走邊飲。有傳染病科醫生憂慮，在人多密集之地「無罩」喝飲品增加感染風險，建議外賣直至回家才飲用。

「有時啲人聚喺門口等飲品，又會拉低口罩即刻飲，其實都有感染風險。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，市民齊心抗疫要避免群聚，然而飲品店外仍不時出現群聚，又有拉下口罩在人多密集的街道邊走邊喝，除在無保護下增加感染風險外，亦會令口罩受污染而影響防疫能力。

林建議，市民購買飲品時，可選擇提取外賣杯後不開封，直至回到家，或者到人煙稀少之處才開啟飲用。同時，脫下口罩後應妥善放置，並在飲用完飲品後再戴上。

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