探射燈：水果易留有農藥　士多啤梨最高危

水果殘餘農藥問題一直備受關注，食安中心過去2年抽驗逾4.8萬個蔬果樣本進行除害劑殘餘測試，而美國環保工作組織亦每年抽驗水果並設有殘餘農藥排名，當中士多啤梨連續4年稱冠。有營養師認為，浸泡水果的功效遠不及直接進食，市民亦可榨汁飲用。

家營健康營養顧問中心營養師吳瀟娜指，市民浸泡水果飲品的作用或適得其反，因浸泡後水果的營養有機會流失，直接食用可以吸收更多營養素及抗氧化物質，協助提升免疫力。至於水果表皮可用流動清水沖洗，表皮凹凸不平的可用清潔小刷子協助沖刷，減少刀具將表皮殘餘農藥污染果肉的機會。

營養學家王敏寧就建議，市民可透過含豐富維他命C的水果製作飲品，如西柚，橙及檸檬等，用來榨汁有助提升免疫力；而木瓜則含胡蘿蔔素，有助呼吸道黏膜分泌，阻擋細菌入侵，製成木瓜豆奶可補充蛋白質及攝取胡蘿蔔素。

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