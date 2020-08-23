探射燈：泡製清涼飲品　愈浸愈多惡菌

不少人在炎熱天氣泡一壺檸檬水作清涼飲品，惟浸泡時間過長或會導致菌從口入。

自製清涼飲品抗疫排毒，小心排毒變中毒！東網記者浸泡檸檬、青瓜及薄荷葉3款消暑飲品，分別靜待2、4及6小時，再交予專家檢測其大腸桿菌群及殘餘農藥濃度，結果發現各款飲品在浸泡2小時後，大腸桿菌群含量已達臨界點，6小時後超出上限2倍；而殘餘農藥亦接近人體可吸收的上限。醫生指，飲用含菌超標清涼飲品可導致腸胃炎及脫水，殘餘農藥更會破壞神經中樞系統，影響腦部。

炎熱天氣外出時，林太總為3歲女兒浸泡新鮮檸檬水，尤其是疫情期間，以減少外出購買飲料。不少餐廳亦會浸泡檸檬水為客人添飲，亦有女士為清熱排毒，浸泡青瓜水飲用。東網記者日前清洗3款蔬果，即檸檬、切片青瓜及薄荷葉，各約100克分量食材，倒進1個玻璃容器中，再傾進1公升白開水。專家在這些飲品浸泡2小時、4小時及6小時後，取樣檢測水中的大腸桿菌群，以及釋出的除害劑氯氰菊酯濃度。

結果顯示，當檸檬水浸泡2小時，大腸桿菌群升至每毫升311菌落形成單位(CFU/ml)，6小時後超過3.8萬CFU/ml。按照食安中心標準，每毫升飲品少於100CFU屬理想，介乎100至1萬CFU為臨界點，超過1萬CFU屬不理想。而青瓜及薄荷葉的樣本亦不遑多讓，均在浸泡2小時後含菌量升近臨界點，浸泡6小時後都超過每毫升3萬CFU。

至於除害劑氯氰菊酯方面，按《食物內除害劑殘餘規例》，檸檬、青瓜及薄荷葉的上限分別為百萬分之2（ppm）、0.2及0.05。泡浸2小時後，各飲品的除害劑數值上升，當中檸檬水在6小時後接近上限，而青瓜及薄荷葉亦分別達上限的50%及60%。

家庭醫生關嘉美直言，飲下這些含菌量高的飲品會導致腸胃炎、嘔吐及腹瀉，嚴重者會脫水，引致腎衰竭。關再指，農藥一般依附在蔬果表皮，簡單清洗後再浸泡難以清除，這些有害物質已證實為神經毒素，會入侵人類皮膚及腸胃，吸收過量會影響中樞神經系統，會引致慢性中毒。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，殘餘除害劑是種溶脂性有毒物，會被身體慢慢吸收，即使檢測未達上限也不能輕視，因體內累積至某個濃度會有傷害性，如導致細胞病變或致癌。

食安中心發言人指，中心在2018年至今年6月，共抽超過4.83萬個蔬果樣本進行除害劑殘餘測試，體合格率約為99.9%。

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