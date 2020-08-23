網民熱話：鎖車發爛渣　野蠻女「腳痛」坐頭冚賴死唔走？

在公眾地方胡亂泊車，自然要冒着被抄牌的風險，但換在私人地方，同樣有機會被鎖車。近日網上流傳一段片段，一名女子在沙田一個私人屋苑內疑不滿遭鎖車，發爛渣大鬧屋苑鎖車隊，更一度以「腳痛」為由，坐在鎖車隊私家車頭冚拒絕離開。

現場是被網民戲謔為「鎖車城」的沙田第一城，屋苑的鎖車隊以「快狠準」而出名。網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布貼文又上載影片，事發時間是前日（21日)晚上7時半。據目擊者形容，當時女子回到7人車發現被鎖車，大為激動，衝向前面鎖車隊私家車，狂扯其車門，隨後更坐在私家車頭冚拒絕離開。

片段開始，女子坐在頭冚與鎖車隊在僵持，期間女子一度打電話「搵救兵」。鎖車隊人員見女子遲遲未肯離開，於是落車勸說，但她未有理會，反而大發牢騷，「我一分鐘都唔夠就出返嚟，你咁快就鎖？有冇搞錯呀？」又表示自己「腳痛」，不能落地。未幾，女子卻突然自行落地，在私家車車頭徘徊，有鎖車隊人員上前與女子「擦身而過」，女子立即大聲喝罵：「你撞到我！你揩到我！」指罵一輪對方後，最後自行返回7人車上。

不少網民狠批女子行徑太野蠻，指她被鎖車心有不甘，所以使盡潑婦伎倆。有網民就笑指，「第一城嘅鬥快鎖車比賽冠軍寶座已經保持咗三十多年！你算把啦！」有網民則化身花生友，說鎖車隊應該以其人之道還治其人之身，「坐番個女人車頭吖嘛！不過鎖咗都走唔到。」

網民有話說：

Louis Chan：何必同第一城鬥快呢

李仙：為少少錢就出名

Man Fung Chan：依家先明咩叫爛佬怕潑婦

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