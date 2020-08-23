警錦田拘爆竊匪揭藏長槍及子彈　同住姪兒俱被捕

錦田城門新村一村屋，前日(21日)黃昏約6時，警方接獲上址一名姓黃(37歲)女村民報案，指發現一名中年男子在屋外形迹可疑。警方隨即趕至現場，在村屋外截停該名姓張(55歲)男子。

警方在張男身上檢獲一個黑色頭套，並發現一批財物，包括手錶、小量現金及平版電腦等，總值約3萬5千元，相信為他早前爆竊附近村屋所得。警方遂將張男押返其於附近的寓所調查。

警員在屋內檢獲一把長槍連彈匣、32發子彈及1枚子彈殼。經警方軍械鑑證課人員檢查後，初步相信槍械及子彈性能良好。警方經調查後，以涉嫌「爆竊」及「無牌管有槍械或彈藥」拘捕張男，屋內其姓鄭(41歲)姪兒，亦涉「無牌管有槍械或彈藥」被捕，案件交由元朗警區重案組第二隊跟進，兩人正被扣留調查。

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》第13及14條，任何人無牌管有槍械或彈藥，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，最高可處罰款$100,000及監禁十四年。警方強調，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁十四年，市民切勿以身試法。