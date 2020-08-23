世衞發新指引　促12歲或以上兒童戴口罩

新冠肺炎全球蔓延，但醫學界均至今仍未完全掌握病毒的傳播方式。世界衞生組織上周五（21日）發出新指引，承認對兒童傳播病毒的情況所知不多，但有證據顯示青少年會如成人一樣傳染病毒予他人，要求12歲及以上兒童應佩戴口罩。

世衞的新指引提及了3個年齡群組，包括12歲或以上兒童應佩戴口罩；而5歲或以下的兒童則不建議在正常情況下戴口罩。至於6至11歲的兒童，世衞則建議應視乎情況，如兒童身處疫情嚴重地區、或經常接觸長者等高危人士，方應在成年人監督下正確佩戴口罩。

世衞指引又指，所有60歲以下、身體健康良好的成年人，在疫情嚴重地區無法與他人保持一米距離時，均應佩戴口罩；此舉對經常接觸兒童的教師等人尤為重要。指引強調，60歲以上或有潛在健康問題的人士，均應戴口罩。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020