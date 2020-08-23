兩輪抗疫基金共批73項目　涉款1450億惠及360萬人次

新冠肺炎嚴重打擊各行各業，政務司司長張建宗今(23日)撰寫網誌表示，政府早前推出兩輪防疫抗疫基金，至今共批出73個項目，總承擔金額超過1450億港元。截至7月底，基金已惠及超過360萬人次，並接受約25萬個企業或商戶和約110萬個由牌照持有人、受社交距離措施影響的處所和註冊建造業工人等提交的申請，另有393萬市民於網上系統登記領取「銅芯抗疫口罩+™」。

張稱政府將推出新一輪防疫抗疫基金，為盡快敲定相關措施內容，張和其他司局長正聆聽業界人士的意見，尤其是受到社交距離措施直接影響的行業。

另外，政府將於9月1日推出全民檢測計劃，張指由於實驗室檢測和監測是政府防疫工作的關鍵，愈多人參與檢測，愈快找出更多社區的隱性患者，截斷社區傳播鏈，有利香港早日遏制疫情，讓經濟及社會重回正軌，故呼籲市民踴躍參加，配合政府的防疫抗疫策略。他重申所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀，個人和私隱受到充分保障，市民大可放心。

他指疫情仍未出現穩定的下降趨勢，未來一周將會是關鍵時刻，希望市民加以體諒和忍耐。疫情反覆波動，政府亦不能夠「鐵板一塊」，會按着疫情的發展而「張弛有度」，特別是針對一些社交距離的措施。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020