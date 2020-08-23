小西灣老翁樹上上吊　昏迷送院

老翁在樹上上吊，警員在場調查。(張世洋攝)

小西灣道16號佳翠苑，今晨(23日)9時02分，上址保安巡經大廈四周時，發現屋苑停車場對開一棵大樹，有老翁用繩索在樹上上吊，慌忙報警求助。消防到場將事主解下，他昏迷由救護車送往東區醫院搶救，其身份及事件原因有待警方調查。

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