陳肇始警告最新病毒株傳播力更強　陳茂波籲全民檢測助恢復經濟

第三波疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始今(23日)在網誌指，最新病毒株具更强傳播力，再加上市民出現抗疫疲勞，現行社交距離措施的作用大打折扣。陳呼籲市民支持「普及社區檢測計劃」，截斷社區隱形傳播鏈。

陳指出，根據最新的觀察，最新病毒株具更強的傳播力，而病毒傳播至安老院舍和長者或長期病患者亦使死亡率上升。新增確診個案當中，源頭不明個案達約40%，而且廣泛涵蓋各行業和環境，顯示社區有持續的隱形或無明顯臨床病徵的病毒傳播鏈，情況令人非常擔憂。陳鼓勵市民踴躍支持「普及社區檢測計劃」，阻斷傳播鏈並遏制疫情。

她又稱，新冠病毒非常狡猾，與SARS、MERS或伊波拉等高致病性及病徵明顯的傳染病不同，該病毒不單傳播力強而且有繼續增強的趨勢，患者當中有超過20%未必有病徵或病徵和病情非常輕微。這些患者未必會主動就醫或進行檢測，但仍然具有傳播病毒能力，在社區內會形成隱性傳播鏈。

陳表示，當局將推行的「普及社區檢測計劃」有助找出隱性患者，令社會可以逐步恢復社交及經濟活動。健康年輕的市民可能認爲自己就算感染病毒，也未必有太大健康風險，但他們有機會感染身邊的高風險人士，如年長或患病的家人，亦可能引起進一步社區傳播。因此，普及檢測對控制疫情非常重要。

另外，財政司司長陳茂波於網誌指，當前策略須兼顧「嚴防疫情」和「力保經濟」，冀望既能在管控及遏止傳播，同時盡量讓經濟活動有序進行，避免因控疫而拖跨經濟。他亦呼籲市民參與「普及社區檢測計劃」，中斷傳播鏈、做好防疫管理、積極支持經濟，盡快讓市民回復日常生活、出行方便和穩定收入。

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