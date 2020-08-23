港區國安法：公務員絕不能參與非法活動　不會姑息縱容違法

有公務員早前因參與違法的反修例活動而被捕，政務司司長張建宗今(23日)撰寫網誌表示，政府對公務員的要求不限於工作表現和專業知識，也包括行為操守。他指，《香港國安法》第六條要求包括公務員在內的所有公職人員，均須擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，公務員必須奉公守法、盡忠職守、不偏不倚、政治中立，強調政府不會縱容姑息公務員違法，而任何公務員的操守都不應引起公眾懷疑，公務員更絕不能參與任何非法活動。

張稱，所有新入職公務員均需通過試用期，方可獲聘為長期聘用公務員，強調部門或職系首長一直有責任按《公務員事務規例》規定，以嚴格標準評核試用員工的工作表現和品行，確保只有在各方面均合適的人員才能通過試用期。

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