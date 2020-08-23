新增8疫榜食肆　黎智英次子餐廳「四季常餐」已結業分店榜上有名

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(22日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多8間食肆上疫榜，當中包括壹傳媒黎智英次子黎耀恩開設的餐廳「四季常餐」，其位於中環新威大廈的已結業分店。

防護中心名單上列出一名57歲女患者，曾於本月14日或之前到訪在中環新威大廈的「四季常餐」分店，翌日(15日)確診。但網上資料顯示，中環新威大廈「四季常餐」分店已於今年3月結業，原址由一間日式拉麵店接手，並於今年6月開業；而目前仍在營運的「四季常餐」，只剩下位於中環德輔道中的分店。未知事件涉確診者呈報資料有誤，還是防護中心整理資料時出錯。

另外，8間新上榜餐廳中，有5間位於油尖旺區，包括太子新望大廈麥當勞、旺角通菜街風味園茶餐廳、佐敦逸東酒店Superdon Express、油麻地常安樓的泰國人海南雞及旺角金德行譚仔三哥米線。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●中環新威大廈 四季常餐

九龍

●太子新望大廈 麥當勞

●旺角金德行 譚仔三哥米線

●旺角通菜街111號 風味園茶餐廳

●佐敦逸東酒店 Superdon Express

●油麻地常安樓 泰國人海南雞

新界

●馬鞍山耀安商場 美心MX

●大埔富亨邨商場 大家樂

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