聶德權指全民檢測挑戰大　行政支援由公務員負責

全民檢測計劃將在下月一日起推行，負責領導相關計劃的公務員事務局局長聶德權表示，全民檢測計劃是大規模檢測，挑戰很大，得到中央支持才可以落實，目前正招募相關人手，行政支援工作上會由公務員或退休公務員負責，適時會再公布相關細節。

聶德權在一個電視節目中提到，全民檢測計劃是本港病毒檢測中三管齊下的其中一個方法，目前衞生署每天做到1萬至1.2萬個檢測，且一個月前已進行高風險檢測，但沒有病徵的確診個案仍然多，社區存在較多隱形病人，希望透過全民檢測將社區隱形患者盡早識別，市民亦希望在社區得到檢測服務。當局正物色人手，其中醫護界反應很好，已有超過3000多人報名；行政支援人手則主要靠公務員及退休公務員，目標招募過千人。

聶說，選擇室外或是室內地方做檢測，需考慮不同條件，室外需考慮天氣等因素，室內則需地方大、空氣流通才適合做檢測，衞生署及機電工程署會審視相關條件，是否能夠達到作為合適檢測場地的要求。

人手方面，聶指計劃是自願性質，政府希望盡量提供多些檢測中心，並視乎有多少場地，配置足夠人手，包括負責採樣的醫護人員，而具備專業醫療知識的人員亦可進行採樣，牙醫、護士等專業人士會進行督導。

他續指，當局在私隱上一定保護充足，市民毋需擔心，市民的登記資料會在政府系統內儲存和加密，取得的樣本樽沒有顯示個人資料，實驗室只會取得樣本瓶的號碼，而不知是哪一個人，當完成化驗後會銷毀樣本樽，而資料會在儲備一個月後銷毀，若檢測是陰性會向市民發短訊，強調相關資料只會在香港境內使用；至於銷毀資料後會否通知市民，當局會基於實際操作而作考慮，過去亦有很多相關經驗的做法。

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