5名管理祖堂土地司理　無修葺危險斜坡罪成罰款13萬

屋宇署今(23日)指，負責管理祖堂3幅土地的5名司理，因沒有遵從《建築物條例》發出的3張危險斜坡修葺令，於本月初在屯門裁判法院被定罪，及罰款合共約13萬港元。

案件涉及1幅長約70米、高約5米，並橫跨3個位於元朗私人地段的斜坡，屋宇署以該幅斜坡變得危險為由，根據《建築物條例》第27A條向有關土地擁有人發出3張危險斜坡修葺令，要求在命令發出日期起的2個月內委任認可人士及註冊岩土工程師，就該斜坡進行勘測、分析和提交報告，並在7個月內根據勘測結果提出補救工程建議。惟署方拒絕首名認可人士，及註冊岩土工程師呈交的補救工程建議後，有關委任的人士未有於合理時限內再次呈交建議，遂向該五名司理提出檢控。

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