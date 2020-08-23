每日2婦女因乳癌病逝　團體促政府落實全民乳癌篩查

香港乳癌基金會總幹事劉燕卿今早(23日)在電台節目表示，為及早診斷和治療乳癌，全球已有超過30個國家為婦女提供全民乳癌篩查，希望香港不要「大落後」，促請政府盡快製訂為「平均風險」的女性定期做乳癌檢查的時間表。

劉又指，在新冠肺炎疫情下，位於牛池灣的賽馬會乳健中心服務不受影響，強調如有需要仍可獲相關服務。

乳癌基金會創會人張淑儀補充指，平均風險即從未生育、30歲之後才生育、肥胖、早來經、不夠運動等的女性，她們每兩年做一次乳房檢查，達致及早診斷及治療。乳癌在過去25年都是女性的「頭號敵人」，2017年全年有約5000人患上乳癌，即每日有約14人患上，每日有2名婦女因乳癌病逝。

張稱，如在第一期乳癌已經診斷到，5年內的存活率高達97%以上；但若去到第四期，存活率會降至不足20%。她又指，一般第一期乳癌患者，都是透過檢查發現；如果摸出乳房有硬塊等，或屬第二期；而嚴重至乳房流血等，則或屬第三期徵狀。

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