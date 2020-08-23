數碼電視廣播12月全面實施 仍有6.8萬戶使用模擬電視

香港將於今年12月1日零時零分實施全面數碼電視廣播，商務及經濟發展局發言人今(23日)呼籲，目前仍使用模擬電視的住戶，在餘下100日內盡快添置數碼電視接收器材，否則將無法接收本地免費電視節目。

局方指，根據最新調查結果，截至今年7月，全港已有近95%家庭收看數碼電視，只有約2.6%住戶(約6.8萬戶)仍使用模擬電視，反映絕大部分市民已為全面數碼電視廣播作好準備。

另外，局方又表示，政府於本年1月委託香港社會服務聯會推出的「關愛基金數碼電視援助計劃」，至今已收到超過1.5萬宗申請，當中超過1.21萬個住戶已成功安裝數碼電視接收器材。正領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，毋須再經過資產審查便可提出申請。該計劃會推行至2021年7月15日。

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