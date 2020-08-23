香園圍邊境管制站下周三開放貨檢　冀有助紓緩跨境貨運交通

香園圍邊境管制站將於下周三(26日)起啟用，率先開放貨檢設施予跨境貨車使用以方便貨物運送，開通初期貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時。發展局局長黃偉綸今（23日）於網誌邀請多名政府工程人員，講解口岸的功能及設計，當中提及稍後會啟用公共運輸交匯處及商店等，屆時市民可駕駛私家車或利用連接口岸的行人隧道直達口岸，辦理出入境手續後過境，期望口岸有助紓緩陸路口岸的跨境貨運交通，並在開通客運後提供多一個過境選擇。

建築署總工程策劃經理曾慶樑指出，該管制站是客貨兩用，旅檢大樓等客檢地方採用多層式設計，亦設有公共運輸交匯處、公眾停車場及行人隧道等設施，以便市民駕駛私家車或步行直達管制站。至於貨檢方面，將全數在地面處理，主要設有貨車出入境檢查亭、海關出入境貨物檢查大樓、海關出入境車輛Ｘ光檢查大樓等口岸設施，大樓和檢查亭間均設有天橋，為工作人員提供有蓋通道。

至於香園圍口岸的交通接駁，運輸署交通工程（新界西）總工程師鄒炳基表示，駕駛人士可經位於粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋和蓮麻坑路的交匯處，使用去年通車的香園圍公路直達管制站，公路沿途亦設有交通指示，提醒貨車司機沿左邊指定行車線駛往出境貨車清關區。他續指，貨運業界今年6至7月間曾進行實地路面測試，整個過程大致順利，相信跨境貨車未來可安全、有序及暢順地使用新口岸。

另外，建築署高級工程策劃經理鄭偉倫指出，旅檢大樓外牆採用白色幕牆，太陽擋板和玻璃構成的光影效果，配合流線型的設計，營造岀流動的感覺。他指，港深兩地大樓是相連建築，風格統一，並以跨境行人橋連接。

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