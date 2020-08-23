政府招聘文書助理收1.9萬份申請　至少9人爭1職位

向來被視為晉升政府高級職位「踏腳石」的文書助理職位上周四（20日）截止申請，目標招聘約2000人。公務員事務局回覆東網查詢時表示，截至上周四，2020年文書助理公開招聘計劃共接獲約1.9萬份申請，但因申請人可以郵遞提交申請，暫未能提供最後的申請數字，意味着至少9人爭奪1職位。

香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指出，該職位近年均能吸引至少2萬多人申請，今年應徵反應明顯不及以往踴躍。他認為，疫情雖重挫本港經濟，令失業率高企，惟市民仍不難覓得與該職位收入相若，但工作量較少的職位，例如保安員等；加上港府近期推行多項政策，包括未過試用期的公務員若參與反對政府的非法活動，一旦被捕及遭起訴會立即解僱等，預料不少年輕人會多加考慮是否應徵該職位。

文書助理試用期為3年，負責一般辦公室支援服務等，學歷要求僅須中四程度，校內成績中英數3科合格，毋須工作經驗，起薪點為13,730港元，頂薪逾2.4萬港元。試用期結束後，則可投考政府內部試，申請轉職至助理文書主任，或參加其他政府工作的公開招聘，故不少申請者視有關職位為晉升政府高級職位的「踏腳石」。

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