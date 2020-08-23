基層失業較整體嚴重8倍　半數人要食少餐　政府支援被轟離地

新冠肺炎疫情重挫經濟，不少人失業或須放無薪假，其中基層可謂是重災區。有組織今日(23日)發表調查報告，發現基層於5至7月的失業率平均高達28.4%，就業不足率更平均高達63.4%，兩者數字相加，遠較社會整體失業及就業不足率嚴重8倍。組織批評政府「保就業計劃」只保障僱主，敦促政府發放短期失業支援金，直接惠及僱員。

社區組織協會於本月4日至14日進行有關疫情下基層就業情況的調查，並訪問了336名基層市民，發現連續失業3個月以上的人士佔總受訪失業人數逾75%，顯示持續失業情況嚴重。

面對各種經濟困難，近半基層市民表示要動用其微薄的儲蓄生活，並須「食少餐」，25%人更要借錢度日。另外，有60%受訪者指，因此而有失眠、精神壓力大的問題，惟部分人因無力負擔或不懂上網，而難以申請資助及搵工。

任職飲食業的吳先生原本月薪2萬多港元，但自今年2月起失業，加上近數月搵工無果，希望轉行任職建造業，惟相關課程亦因疫情暫停，僅靠妻子的工資支撐房租，現時「惟有食少一兩餐」，並以餅乾「填肚」。

從事零售行業的Karen擁有大學學位，惟自6月起失業至今，母親在4年前中風，家中積蓄全用於治病，每晚因失業均徹夜難眠，情緒大受影響。她又評批政務司司長張建宗日前呼籲年輕人搵工唔好太「揀擇」、「洗碗都係工作經驗」的說法，更透露現時連洗碗的工作亦難找。

社區組織幹事施麗珊批評政府支援措施離地，「保就業計劃」無助解決基層失業問題，敦促局方發放短期失業援助金，引用調查數據，指只有6%受訪者有領取綜援，顯示大部分基層均想自力更新。

組織亦建議將臨時僱員列為「保就業計劃」的合資格僱員、增加培訓及工作機會，並提供一站式津貼申報服務，整合各項福利計劃。