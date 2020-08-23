普查錄得全港有約26萬隻麻雀 疫情下麻雀減少到休憩區覓食

麻雀是市民最常見到的鳥類，香港觀鳥會早前進行新一年的全港麻雀普查，結果顯示本港約有26萬隻麻雀，與去年錄得的24萬隻相若。觀鳥會指，是次調查未有發現疫情對麻雀數量有廣泛影響，但疫情下市民減少外出，估計令麻雀減少到休憩區向市民索食，在休憩區發現到的麻雀數目減少。

「全港麻雀普查」由2016起至今已收集五年數據，今年5月初邀請約71位職員及義工參與普查，沿全港87條普查路線記錄麻雀數目。香港觀鳥會高級研究專員彭俊超指，結果顯示本港約有26萬隻麻雀，與去年錄得的24萬隻相若，又認為麻雀數量並無受到疫情影響，整體沒有明顯增多或減少的趨勢。

但普查結果顯示，商業區和康樂及休憩區的麻雀數量明顯減少。彭估計，疫情下商業區內的店舖減少營業，市民亦多留在家中，減少到公園活動和飲食，甚至餵飼雀鳥，故該兩類地區錄得的麻雀數量減少。

另外，觀鳥會今年除調查麻雀外，亦挑選4種市區常見的雀鳥，包括紅耳鵯、珠頸斑鳩、鵲鴝及紅嘴藍鵲，以進行試驗性質的普查，估算在香港市區的紅耳鵯有65000隻、珠頸斑鳩有58000隻，鵲鴝有18000隻、紅嘴藍鵲則有2000隻。該會期望透過此普查能擴大日後「公民科學」的活動，令公眾有機會參與科學研究及鳥類監測。

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