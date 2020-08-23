飲食業倡重開晚市　設執枱專員全面改電子收費防染疫

香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前到九龍灣淘大花園視察食肆防疫措施，憂慮餐廳侍應在執拾碗碟後再傳菜，可能出現交叉感染，認為須設「執枱專員」才可重開晚市堂食。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍昨(22日)在社交媒體上表示，旗下的連鎖餐廳已設立「執枱專員」，為重開晚市堂食作準備。

他表示，7月底已設立執枱專員，相關工作人員會穿着黃色反光衣作識別，並有手套等防疫裝備，此職位會由員工輪流擔任，不須額外增聘人手。

黃反駁社會有意見稱現時不適宜放寬晚市堂食，他指出，政府就食肆開業的要求是設立執枱專員，及提升餐廳換氣率，食肆如做不到上述要求，或連午市亦會被勒令停業，「其實好大程度呢個並不是一個放寬而係一個收緊」，但他相信，業界絕大部分人士為求生存，會接受相關條件，換來額外4小時的營業時間。

議員張宇人亦表示，飲食業界不可能長期停業，只靠政府抗疫基金維生，業界已有共識，希望透過工序上的改變，在疫情下自食其力。他指業界同意將傳菜和執拾碗碟的員工分成兩批，或在每次傳菜或執碟後洗手和換手套，確保衞生，而食肆亦會提供熱水給顧客消毒碗碟，或用即棄餐具代替。

張續指，業界亦共識食肆營業時間最晚到凌晨12時，酒吧、卡啦OK和夜總會則由下午6時至早上6時，並規定客人用餐時間為兩小時，確保客人不會長時間聚集，非用膳時須配戴口罩。他又指，業界會全面改用電子收費，減少透過現金接觸而傳播病毒。

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