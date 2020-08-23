70%製造業工友指未受惠保就業　工會促政府補鑊

新冠肺炎疫情令本地經濟受重創，失業率一度創17年新高，逾20萬打工仔飯碗不保。香港製造業總工會今(23日)公布上月底進行的問卷調查，結果顯示超過一半受訪者指就業現況比4月更差，近70%人認為自己並非「保就業」計劃的受惠僱員，工會又不滿政策離地，未能保就業，敦促當局推行「保就業」計劃時要聚焦支援，尤其是受疫情影響甚深的製造業從業者。

工會主席李煒敏指，53.4%受訪僱員指現時的就業情況比4月更差，僅得3%表示情況有改善，更有22.9%表示現已失業，較4月上升2%，亦有約1%表示被迫提早退休，結果「驚人」。

李又提到，66.8%人認為自己並非保就業計劃的受惠僱員，逾70%僱員表示失業現金津貼、緊急失業援助金、生活補助等津貼，有助解決現時的財政壓力。李批評，調查顯示保就業計劃對製造業從業員的支援不到位及不全面，要求政府提供針對性的協助。

從事製衣業、61歲的張先生發言時一度哽咽，指6月尾被迫提早退休，至今寄出多封求職信都杳無音訊，慨嘆自己仍要供樓，擔心積蓄無法捱到下年。他又稱曾嘗試網上創業無果，建議政府再次批出臨時小販牌照，令失業人士能變賣家當、自力更生。

印刷業資深員工Susie指，公司曾申領保就業計劃，惟近日仍要求員工每周只上班兩天，變相減薪，現時薪金較疫情前大減逾半，難以維生。她表示，已多番向勞工處求助，但當局指公司並無違例，無法提供協助。

工聯會權益委員會副主任鄧家彪對羅致光昨日(22日)稱，僱主取得補助後要向員工出全額薪金，反令其因無錢交租而結業，致未能保就業的說法感不滿，直斥政府離地。

他要求政府應向失業人士發放為期半年、額度9000港元的津貼，又建議政府在勞工處設立為期6個月的「求職津貼」計劃，每月為被迫放無薪假及減薪僱員發放3000港元津貼，以及設立緊急失業援助金。

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