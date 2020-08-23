政府擬借用明愛3間社區中心採樣　員工憂增傳播風險

政府日前宣布，於9月1日起推行自願性「普及社區檢測計劃」，擬本周六(29日)起接受網上預約。政府會在全港各區設立超過100個採樣中心，如社區會堂、社區中心、體育館等。社會工作者總工會副會長張志偉指，政府已聯絡13間由8個非牟利團體營運的社區中心，包括香港明愛3間社區中心，惟有員工以服務會受阻、擔心傳播風險為由，反對借出場地作採樣中心。

明愛員工會昨日(22日)於Facebook指，政府將會借用荃灣、牛頭角、香港仔3間社區中心作採樣中心，爲期14天，每天12小時。工會指，前線員工大部分反對；中層部分反對；高層則大部分同意借出場地。

員工會批評，政府强行借用社區中心，令日常服務受阻，要求高層交代借出場地的理據。而且，荃灣社區服務大樓有老人院舍，員工會擔心此舉增加傳播風險，要求政府收回決定。據了解，經過員工會的爭取，位於荃灣的社區中心並不會被用作採樣中心。

張指出，政府有派機電工程署及衞生署人員到一些社區中心視察環境，評估是否適合用作採樣中心。政府雖然為負責採樣的醫護人員提供防護裝備，並制訂了感染控制措施，但到目前爲止並無公布任何措施，保障其他服務使用者，例如通風管理、出入口的管制、社區中心能否正常提供服務、員工是否需要在家工作等，因此難免會引起憂慮。

他認爲，政府轄下有過百間體育館、社區會堂，13間社區中心只是微不足道，認爲政府絕對有其他更好的空間用作採樣中心。

另外，食物及衞生局局長陳肇始今(23日)在網誌表示，希望公眾人士放開偏見和凡事陰謀論的思維，秉持公共衞生專業，將公共衞生及市民福祉，放於個人立場之先，支持全民檢測。

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