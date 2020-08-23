網上學習成教學新常態　50%家長憂成效低老師難兼顧

新冠肺炎疫情未息，全港學校只可於擬定日期以網上學習形式開課，香港家庭教育學院於本月12日至18日期間，以電話訪問587名有子女就讀中小學及幼稚園的家長，了解有關子女開學及網上學習的看法，結果有超過60%家長就子女網上學習感到壓力。團體建議，家長應體諒子女仍在適應新學習模式，避免過分注重成績。

調查發現，有近40%受訪家長認為，子女在網上學習中遇到的最大困難是未能專心上課，需花更多時間協助，更有一半家長認為網上學習的成效低，老師未能兼顧每個學生，成效存疑。

香港家庭教育學院副主席余榮輝指，家長對網上學習的安排感到壓力，主要是仍未熟悉新的學習模式，加上電腦知識不足，導致「唔知點幫」子女學習。另外，近半升初小的家長對網上學習感難適應，余認為，年幼學生的家長注重課堂互動性，透過社交生活，學習人際關係。

余建議，家長可與子女共同訂立網上學習的規則，並以身作則，當子女未能專注學習，應心平氣和溝通，多作正面鼓勵；家長亦應盡量抽時間陪伴子女，跟進學習進度。

余續指，網上學習將成新常態，亦是家校合作的新契機，校方可多給予家長指引，輔導家長運用網上學習的程式。

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