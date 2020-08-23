勞工處擴大檢測計劃　合約屆滿或等待履新外傭明起免費登記

舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭，明日(24日)起可登記免費病毒檢測。

香港持續有待業外傭確診新冠肺炎，繼勞工處本月9日為入住職業介紹所營運宿舍的外傭免費檢測病毒後，勞工處今日(23日)宣布擴大檢測範圍，涵蓋舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭，明日(24日)起接受登記，費用全免。符合資格的外傭須以電話登記預約，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心（即灣仔港灣道體育館）進行採樣，採集中心運作至直至9月30日。

勞工處表示，由於近日有曾入住住宿設施的外傭確診，而當中有些住宿設施並非由職業介紹所營運，政府決定擴大檢測範圍，涵蓋舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭。如有外傭須入住住宿設施一段時間以等候轉換僱主，可於適當時候再次進行檢測，特別是到新僱主家庭履新前。

勞工處亦建議僱主在新外傭到家庭履新前，要求外傭出示有效的陰性檢測結果。至於現時已在履行僱傭合約並與僱主同住的外傭，勞工處鼓勵這些外傭參加政府即將於9月1日推行的普及社區檢測計劃。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020